BR-364 segue aberta; PRF realiza monitoramento em alguns municípios para manter segurança

O Governo do Estado confirmou nesta terça-feira, 24, que a BR-364 segue com seu trafego aberto. Porém, a medida de manter a Rodovia aberta se deu ao trafego de alimentos nos municípios, que logicamente, não poderiam ser interrompidos.

O Governo informou ainda que em alguns municípios a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vêm realizando uma série de fiscalização as pessoas que trafegam em carros particulares e ônibus. Vale ressaltar ainda que a Sejusp está promovendo fiscalização educativa.

Aos condutores que quiserem sair de Cruzeiro do Sul, ou outros municípios do Vale do Juruá, em direção à capital Rio Branco, a Rodovia segue liberada.