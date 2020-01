Brasiléia começa a ter bairros alagados; Rio Acre se aproxima do transbordamento

O nível do Rio Acre se aproximou muito da cota de transbordamento nos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia durante esta terça-feira, 7.

A elevação fez com que alguns pontos localizados em partes mais baixas das duas cidades começassem a ser alagados, como o bairro José Braúna (Brasiléia), Beira Rio e Ayrton Senna (Epitaciolândia).

O último registro feito pela Agência Nacional de Águas (ANA) em Brasiléia apontou o nível de 11,16 metros, às 15 horas deste terça-feira, sendo que a cota de transbordamento é de 11,40 metros.

No entanto, em Assis Brasil a vazante já registra mais de 3 metros nas últimas 24 horas, o que, teoricamente, indica que a descida de nível nas cidades localizadas à jusante é questão de tempo.

Em Xapuri, o nível do rio está estabilizado nas últimas 24 horas em torno dos 11,80 metros. Na cidade, onde a cota de alerta é de 12,50 metros, as coordenações de Defesa Civil do estado e do município estão de prontidão.