CAIXA OFERECE NOVO SERVICO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO AOS CLIENTES BENEFICIÁRIOS DO INSS

A CAIXA disponibilizou novos serviços na Central de Atendimento CAIXA ao cidadão para cerca de 6,1 milhões de aposentados e pensionistas do INSS que recebem o benefício pelo banco. O serviço pode ser acessado pelo 0800 726 0207, opção 7.

O canal de atendimento é uma alternativa que traz comodidade e segurança aos beneficiários do INSS, que não precisam se deslocar até uma agência da CAIXA para obter informações e realizar o acompanhamento de suas solicitações.

Consultas

Para consultas pelo atendimento telefônico, o beneficiário deverá ter em mãos o número do seu benefício ou CPF e a data de nascimento.

A Central de Atendimento disponibiliza as seguintes opções:

• Situação do Benefício – identificação da situação da última parcela do seu benefício se: disponível, paga, bloqueada, parcela não sacada, devolvida ao INSS ou não localizada;

• Prova de vida – identificação da data da última prova de vida realizada e vigência;

• Portabilidade – orientações sobre os procedimentos para solicitação de portabilidade do benefício e consulta sobre a situação atual da portabilidade já solicitada.

Prova de Vida

A prova de vida é uma exigência do INSS e deve ser feita anualmente por quem recebe benefício, independente da instituição financeira escolhida para o pagamento. Na CAIXA, o procedimento pode ser realizado em qualquer agência ou na rede de autoatendimento (caixas eletrônicos), nesse último caso, quando o beneficiário tenha identificação biométrica cadastrada. A ausência da prova de vida implica no bloqueio do benefício pelo INSS até a sua regularização.

Mais informações sobre os serviços que a CAIXA disponibiliza aos beneficiários do INSS estão disponíveis no link: https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/inss/Paginas/default.aspx

Serviço:

Central de Atendimento CAIXA ao Cidadão

Telefone: 0800 726 02 07, opção 7

Horário de funcionamento: 24h

Público-alvo: aposentados e pensionistas que recebem ou desejam receber seu benefício INSS pela CAIXA

