Carlitinho volta ao governo como diretor na Secretaria da Segurança

Francisco Carlos da Silveira Cavalcanti , ou simplesmente Carlitinho Cavalcanti, como é conhecido, está de volta ao governo Gladson Cameli.

O economista, professor universitário e ex-reitor da UFAC, que até o mês de março era presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais (IMC), vai exercer a função de diretor da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP). Sua nomeação no novo cargo foi publicada na edição desta segunda-feira, 13, do Diário Oficial.

Carlitinho desempenhou função estratégica durante a campanha que levou Gladson Cameli ao Palácio Rio Branco. Foi o professor universitário quem coordenou o Plano de Governo registrado no Tribunal Regional Eleitoral.