Carro pega fogo em avenida de Rio Branco e assusta motoristas e pedestres

No início da tarde desta segunda-feira, 3, um veículo Sedan, pegou fogo na Avenida Antônio da Rocha Viana, próximo ao Horto Florestal, em Rio Branco.

Segundo informações divulgadas nas redes sociais, o carro vinha trafegando normalmente quando, de repente, o motor explodiu e pegou fogo em via pública.

No entanto, nenhum dos passageiros do carro ficou ferido. O Corpo de Bombeiros da região foi acionado para apagar as chamas, pois o risco de explosão era iminente.