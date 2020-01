Casas e rua em Tarauacá sofrem com deslizamento após enchente

O sobe e desce do rio Tarauacá provoca desmoronamentos na rua Lauriete Borges, no bairro Triângulo, em Tarauacá, e põe em risco a vida de quem mora no barranco do rio.

O vereador Antônio Araújo Príncipe (PT) esteve no local, conversou com moradores e afirmou que vai pedir à Defesa Civil que monitore a área que sofre deslizamento. Ele vai pedir a proibição de circulação de veículos pesados no acesso.

Algumas casas, conforme narra o parlamentar, correm risco de desabar. “Iremos pedir providência e encaminhar ofício para o Corpo de Bombeiro, pedir para retirar as canoas, e solicitar a prefeitura que proíba a circulação de caminhões e carro pesado e encaminhe a Defesa Civil que realize visita técnica para realização de relatório da situação das moradias”, disse.

A cidade de Tarauacá é afetada quase que todos os anos pelas cheias dos rios Tarauacá e Muru. Há uma semana o manancial transbordou e alagou diversas regiões localizadas às suas margens.