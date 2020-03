“Casos reais de coronavírus são bem mais que os confirmados no Acre”, diz infectologista

Devemos assumir como certa a transmissão comunitária do Covid-19 no estado”, diz Thor Dantas

O médico infectologista Thor Dantas alertou os acreanos sobre um possível cenário ainda mais grave sobre a contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19), em Rio Branco, no Acre.

De acordo com o médico, os casos reais da contaminação no Acre devem ser ainda maior do que o divulgado pela Secretaria de Saúde, onde aponta 21 casos confirmados até a terça-feira (24).

“Estamos entrando na segunda semana da epidemia no Acre. Com os exames de hoje deveremos fechar a semana com vinte e tantos casos confirmados. No entanto, esses casos confirmados entraram em contato com diversas outras pessoas e algumas já apresentaram sintomas. Os casos reais são bem mais que esses confirmados. Por isso devemos assumir como certa a transmissão comunitária”, diz Thor.