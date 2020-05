Cegos, sem dedos, sem orelhas: MP pede que Brasília apure tortura em presídio do Acre

O Ministério Público vai apurar denúncia de tortura no presídio durante motim. Com base em fotos, vídeos e principalmente nos exames de corpo delito dos presos, o promotor de Justiça Tales Tranin relata tudo que ocorreu no dia 22 do mês passado durante um motim de presos no maior complexo penitenciário do estado.

Os relatórios serão encaminhados ao Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, em Brasília, para a procuradoria de Justiça e coordenadoria dos Direitos Humanos do Ministério Público e para a Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial.

O promotor Tales Tranin disse que hoje com a mudança de função, a quarta Promotoria Criminal fica impedida de atuar nesse caso. ” Como a mudança da função de Agente Penitenciário para Policial Penal a nossa promotoria fica impedida de atuar nessa situação”, disse o promotor. Os exames mostram que um preso perdeu parte do dedo, outro a visão e outro, a orelha.

Fonte/ acJornal