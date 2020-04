Cemitério Morada da Paz abre centenas de covas para vítimas do coronavírus no AC

O Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco, começou a abrir centenas de covas para possíveis vítimas da pandemia do coronavírus no Acre.

De acorco com relato da jornalista Alex Machado, o cemitério se prepara para receber as vítimas da doença que já matou 18 pessoas no Acre. Até o momento 20 pacientes estão internados por causa do Covid-19 em Rio Branco. Oito estão em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva do Pronto Socorro.

Segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, mais 37 pessoas testaram positivo para a doença nas últimas 24 horas.

“Centenas de covas já estão abertas no Cemitério Morada da Paz aguardando as vítimas da covid-19 na Capital. Pode ser qualquer um de nós, nossos pais, ou filhos. Essa realidade é cruel, porque é a realidade e não ficção ou mentira como muitos querem fazer crer. Toda vida importa, até a desse filho da puta seu vizinho que não para de dar festa. Uma imagem vale mais que mil palavras e uma perda dói mais que qualquer disputa política. A foto é do amigo e colega de trabalho Dhárcules Pinheiro, tirada na manhã desta terça-feira”, escreveu a jornalista.

Fonte/folhadoacre