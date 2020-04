Chega a 12 o número de mortos por coronavírus no Amazonas

O Amazonas registra 12 mortes por Covid-19, sendo nove de pacientes provenientes de Manaus, dois de Manacapuru e um de Parintins

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informa que foram confirmados, nesta sexta-feira (3), mais cinco óbitos pelo novo Coronavírus (Covid-19). Os cinco óbitos são de três mulheres e dois homens. Chega a 12 o número de mortos no estado.

Dentre os cinco óbitos confirmados, o primeiro ocorreu na quinta-feira (2) no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Zona Sul. A paciente do sexo feminino, de 72 anos, com histórico de hipertensão, veio a óbito durante atendimento de urgência e emergência. A morte foi confirmada para Covid-19 nesta sexta-feira, pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (Lacen).

Outra idosa de 72 anos, diagnosticada com o novo coronavírus, faleceu nesta sexta-feira (3) no Hospital e Pronto Socorro (HPS) Delphina Aziz, na zona norte de Manaus. Ela havia sido transferida do HPS 28 de agosto para o Delphina, onde sofreu parada cardiorrespiratória e, após manobras de reanimação cardiopulmonar, não resistiu e veio a óbito às 16h15. A paciente tinha histórico de doença pulmonar obstrutiva crônica e doença renal crônica.

Mais dois idosos vieram a óbito nesta sexta-feira. São eles um homem de 89 anos, com histórico de hipertensão, que estava internado desde o dia 30 de março na rede particular de saúde, com diagnóstico de Covid-19, e uma mulher de 74 anos, com histórico de diabetes, internada na rede particular desde o dia 31 de março com quadro positivo para Covid-19, que não resistiu à doença e veio a óbito por volta das 15h desta sexta-feira.

Faleceu também, nesta sexta-feira, um homem de 40 anos, a princípio sem histórico de doenças crônicas, internado no HPS 28 de Agosto.