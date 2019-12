Chuvas diminuem e nível do Rio Acre recua quase dois metros

Nesta quarta-feira (25), a medição realizada no rio que banha a capital acreana mediu 11,88 metros.

Um recuo significativo, com relação a última segunda-feira (23) quando a régua marcava 13,78 metros, quase alcançando a cota de transbordamento que é de 14 metros.

Segundo o major Cládio Falcão, do Corpo de Bombeiros do Acre, nas últimas 48 horas houve uma retração do rio. Porém, a situação ainda é de atenção.

“Nós temos vazante nos municípios de Xapuri e Capixaba, mais próximos aqui de rio Branco. Essa vazante acaba trazendo as águas também pra Rio Branco. Nós temos elevação em Brasiléia e Assis Brasil. Então é uma questão de monitoramento e aguardar o tempo. Nós temos previsão de chuvas para os próximos dias e isso pode acontecer de voltar a aumentar o nível do rio”, disse Falcão.

A prefeitura de Rio Branco disse que está preparada para iniciar os trabalhos de construção dos primeiros 100 abrigos destinados às famílias que possam ser atingidas pela cheia.