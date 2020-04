Clarão no céu é registrado pela população no Acre e ainda não tem resposta

Um clarão visto e registrado por moradores de Rio Branco e outras cidades do interior. Um clarão visto e registrado por moradores de Rio Branco, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Porto Walter e Rodrigues Alves, no Acre, segue intrigando a população. De acordo com o Portal da Amazônia, o fenômeno que aconteceu na última semana segue sem resposta.

“População chegou a cogitar se tratar da queda de um avião. A Infraero em Cruzeiro do Sul informou que o órgão descartou a possibilidade. O meteorologista Alejandro Fonseca, da Universidade Federal do Acre (Ufac), disse que o clarão pode ser causado por lixo espacial”, diz um trecho da reportagem.

Outros sites repercutiram a informação.