Com fronteira fechada bolivianos pedem ajuda ao AC: “Nos mandem alimentos e médicos”

Os moradores da Vila Puerto Evo Morales, na Bolívia, fizeram um vídeo reclamando do fechamento da fronteira do Brasil e Bolívia, na divisa com município de Plácido de Castro. Segundo eles, a medida é ruim, pois pode lhes deixar ilhados com restante do país vizinho, devido a posição geográfica.

Para eles, a fronteira é de extrema importância para eles comprarem seus mantimentos essenciais para a vida. “Estamos sem água, comida e remédios”, declarou um boliviano.

De acordo com relatos, eles necessitam também de médicos brasileiros para lhe ajudarem na questão da pandemia do coronavírus que também assola a Bolívia.