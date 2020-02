Com mais de 4 mil casos notificados de dengue, Acre está em estado de alerta

O Acre registrou mais de 4,3 mil casos suspeitos de dengue no início deste ano, conforme aponta boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), e está em estado de alerta. Mais de 1,3 mil casos da doença já foram confirmados até o dia 14 de fevereiro.

“Estamos [em alerta] porque é o período sazonal da doença. É o período que chove mais e ocorre a proliferação do vetor que é fortalecida”, explica o técnico da área de de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, Gabriel Mesquita.

O levantamento aponta dos dados gerais do estado, mais de 1,1 mil casos foram descartados e outros 1,9 mil ainda estão em investigação, aguardando confirmação ou descarte.

Em Cruzeiro do Sul, que enfrenta um surto da doença já foram notificados mais de 2,7 mil casos e mais de 1,1 mil casos confirmados.

Os dados apontam ainda que já foi confirmado um óbito no estado este ano, no município de Cruzeiro do Sul, e outros dois seguem em investigação.

A capital Rio Branco teve 548 notificações e 69 confirmados até o dia 14 de fevereiro.

Ações

A Secretaria de Saúde informou ao G1 que as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue são feitas pelos municípios com o apoio da secretaria que assessora e monitora nesse período mais chuvoso.

“A gente emite relatório para que eles intensifiquem suas ações . A gente realiza supervisão das ações que eles realizam”, pontua Mesquita.

Além disso, Mesquita afirma que a população também precisa colaborar no combate à doença.

“A população precisa se sentir responsável também pelo ambiente doméstico, evitar deixar qualquer coisa que possa armazenar água”, alerta.

