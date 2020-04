Combate ao coronavírus: Saúde monitora 2 mil pessoas que chegaram em Cruzeiro do Sul

Apesar de nenhum caso confirmado em Cruzeiro do Sul, a prefeitura através da Secretaria Municipal de Saúde está desenvolvendo diversas ações para evitar a proliferação do novo coronavírus no município.

Ao todo, duas mil pessoas que chegaram na cidade estão sendo monitoradas pelo Departamento de Vigilância a cada 48 horas. Segundo a secretária, o procedimento da OMG é seguido à risca.

“Com sintomas ou sem sintomas todas essas pessoas que chegaram na cidade estão sendo monitoradas. Estamos monitorando o isolamento e possível sintomas. Estamos todas as medidas que estão ao nosso alcance”.

A prefeitura também criou um comitê de enfrentamento ao vírus. Planos de contingências e de ação já foram elaborados. Periodicamente o comércio e mercado estão sendo fiscalizados para evitar aglomerações e o descumprimento das regras de prevenção.

“Estamos trabalhando incansavelmente tudo em prol de preparar o município e a nossa população para a possível chegada desse vírus. Até o momento, nós não temos casos confirmados, mas não é por isso que não vamos realizar nossas ações”, disse, ao acrescentar que três barreiras foram montadas. Uma no Porto, outra na rodovia próximo a Comunidade Lagoinha e uma na fronteira com Guajará (AM).