Confaz publica tabela e gasolina do Acre custará R$ 4,94 o litro

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicou nesta sexta-feira (10) a nova tabela dos preços dos combustíveis que devem ser praticados nos Estados e no Distrito Federal.

Com essa tabela, a primeira de 2020, o Acre continua a ocupar o 2º lugar no ranking da gasolina mais cara do país: o valor médio ponderado para o litro da gasolina no Acre será de R$ 4,94. O Rio de Janeiro segue tendo a gasolina mais cara do país com R$ 4,98 o litro.

A tabela passa a valer a partir de 16 de janeiro de 2020 e traz o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis. Veja: