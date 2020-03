Confirmado: Daniel Zen e Cesário Braga são diagnosticados com coronavírus

O deputado Daniel Zen (PT) e o presidente do PT, Cesário Campelo Braga, são mais dois dos casos que o governo do Acre deverá divulgar como novos infectados pelo Coronavírus (Covid-19). Os petistas confirmaram que os testes realizados no último sábado deram positivo para o vírus.

“Sendo assim, faço esse comunicado para que todos aqueles que tiveram contato próximo comigo, nessas últimas semanas, fiquem atentos para o aparecimento dos sintomas. Informo ainda que estou isolado/em quarentena desde a terça-feira, dia 17/03 e permanecerei assim até segunda ordem”, disse o deputado em comunicado.

Zen pediu que todos sigam as instruções das autoridades de vigilância sanitária e epidemiológica do Estado e Município; e que cumpram, rigorosamente, com o teor dos decretos governamentais e ato da Mesa Diretora da ALEAC. “Que Deus nos ajude a atravessar esse período difícil”, finalizou.

Zen e Cesário participaram de uma agenda política no último dia 14, na cidade de Capixaba. Nessa mesma agenda estavam o ex-senador Jorge Viana e o presidente da Cooperacre, Manoel José Gameleira, de 81 anos, que foi diagnosticado com Coronavírus na última sexta-feira, 20.