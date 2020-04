Coronavírus: 8 pessoas estão internadas em estado grave no PS de Rio Branco

A pandemia do novo coronavírus provocou a morte, até o momento, de três pessoas no Acre. Outras oito pessoas infectadas com a doença estão em estado grave, lutando pela vida. Cinco destes pacientes são idosos, estão no grupo de risco da Covid-19, por isso, inspiram maiores cuidados das equipes de saúde.

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto Socorro está com quatro destes pacientes graves. Trata-se de um idoso de 77 anos, outro de 79 anos, um senhor de 51 anos e um homem de 37 anos. Todos estão com quadro de febre e dificuldades respiratórias.

Os outros quatro pacientes são: uma idosa de 81 anos que está se tratando na enfermaria do Hospital Santa Juliana; dois idosos de 74 e 79 anos e uma pessoa de 50 anos de nacionalidade boliviana que estão na unidade referência para tratamento da doença em Rio Branco, a UPA do Segundo Distrito.

Segundo o último boletim da Sesacre, 99 pessoas já foram acometidas pelo novo coronavírus no Estado, das quais 48 já se curaram e 51 ainda estão sob os efeitos do vírus em seu organismo.

A Gazeta do Acre