Coronavírus: Acre pula de 11 para 17 casos confirmados em 24 horas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que seis novos casos confirmados de contágio por Covid-19 foram registrados no estado pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco, nesta segunda-feira, 23.

Com os novos números, sobe de 11 para 17 o número de pessoas infectadas submetidas a exames no Acre, desde o último dia 17 deste mês, quando os três primeiros casos foram confirmados foram divulgados.

O primeiro caso confirmado desta segunda-feira é de um gerente-comercial de 42 anos que esteve em Belo Horizonte e em São Paulo.

Outros quatro casos tiveram como ponto inicial de contaminação o presidente de uma cooperativa agroextrativista de 81 anos, que está internado na UPA do Segundo Distrito.

São eles um parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Acre de 39 anos, um assessor político de 35, um pecuarista de 45 anos e uma empresária de 44 anos.

A sexta pessoa contaminada é uma cobradora-comercial de 34 anos, que contraiu a doença da sua chefe imediata, a empresária de 44 anos mencionada.

Até o momento foram recebidas no Centro de Infectologia Charles Mérieux, 230 amostras, das quais 211 deram negativo e 17 positivo. Apenas dois casos seguem agora, em investigação para coronavírus.

Pelo menos 14 casos seguem no aguardo da contraprova do Instituto Evandro Chagas, em Belém.

Em Rio Branco, todos os casos confirmados estão sendo acompanhados de perto pela equipe da Vigilância Epidemiológica no âmbito estadual e municipal.