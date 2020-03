Coronavírus: Diocese de Rio Branco suspende missas, confissões e outros eventos

Em resposta aos apelos dos fiéis católicos e de autoridades, a Diocese de Rio Branco decidiu nesta quarta-feira (18) suspender missas, confissões e outros eventos religiosos que estavam na programação da Igreja Católica em todo o estado.

A informação foi dada pelo bispo Don Joaquín Pertiñez, que em uma coletiva de imprensa falou sobre a preocupação da igreja com relação aos casos diagnosticados e suspeitos no estado.

“A igreja está sensível a isso. Estamos lidando com algo muito sério. Decidimos suspender, por prazo indeterminado, todas as atividades, incluindo celebrações, confissões e outros eventos religiosos”, argumentou.

O bispo descartou também a realização da programação da Semana Santa, que inclui procissão, onde há grandes aglomerações e a festa da celebração da Paixão de Cristo. Estes rituais litúrgicos serão transmitidos pela TV Diocese em horários divulgados antecipadamente pela prelazia. Dom Joaquin acrescentou que, mesmo com a medida tomada, as igrejas continuarão abertas para as pessoas que desejam realizar suas orações pessoais.

Para não deixar o público católico desassistido com relação às missas, o pároco da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, Jairo Coelho, garantiu que duas celebrações serão realizadas nos domingos, já a partir deste próximo, na TV Diocese, para que os fieis rezem de suas casas, nos horários de 10h e 18h.

As missas serão transmitidas pela TV e também nas principais redes sociais da Diocese de Rio Branco.