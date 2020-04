Coronavírus no Acre deve fazer 30% de trabalhadores perderem seus empregos

O efeito do coronavírus deve se devastador economicamente no Estado do Acre apesar do governo do Estado anunciar uma série de medidas que beneficiem empresários e as classes sociais mais desfavorecidas.

Com 23 dias com o decreto governamental que aconselha o isolamento social e o fechamento de empresas, o desemprego deverá aumentar. Esse é o entendimento do presidente da Associação Comercial do Acre, Celestino Bento.

“20% dos negócios não reabriram, uns 30% dos colaboradores irão perder seus empregos”, argumentou Bento alegando que a flexibilização do decreto limitou o número de pessoas dentro do estabelecimento, e a maioria não estão vendendo 30% do que vendiam.

Durante o mês de março, a queda na vendas de serviços e produtos no Acre registrou margem superior a 40%.