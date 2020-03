Coronavírus: Ufac decide fechar os portões aos finais de semana para evitar aglomerações

Um dos pontos mais procurados pelos acreanos aos finais de semana também foi fechado. A Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou, em comunicado oficial, na tarde desta sexta-feira, 20, que devido ao surto do novo Coronavírus (Covid-19) irá fechar as portas aos finais de semana para evitar aglomerações no Campus.

O local geralmente é usado aos finais de semana para fotos de chá de bebês, formaturas, e também para prática de esportes. Em Nota, a Prefeitura do Campus (Prefcam) afirmou que a medida vale a partir deste sábado, 21, e seguirá enquanto durar a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas, conforme comunicado da Reitoria, considerando a pandemia da covid-19.

“A medida tem por objetivo proteger a população que intensifica a utilização do campus-sede como espaço de lazer sobretudo nos fins de semana, evitando possíveis contágios ocasionados pelo coronavírus. Será autorizada a entrada somente nos casos de serviço de limpeza e conservação predial, manutenção predial, execução de obra e servidores da Ufac de sobreaviso”, informou em Nota