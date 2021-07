Corpo de Bombeiros atende ocorrência após vazamento de gás em fábrica de gelo

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atendimento de ocorrência envolvendo vazamento de gás AMÔNIA em uma fábrica de gelo, no ramal do canil, em Rio Branco. o fato ocorreu na manhã desta sábado, 3, em Rio Branco.

.

Os militares do 1° e 2° Batalhão deslocaram até o local, no qual haviam cinco vítimas: uma mulher grávida; três homens na fábrica, um deles com mobilidade reduzida; E mais uma vítima na residência vizinha.

As vítimas foram retiradas pelos bombeiros militares e duas foram conduzidas ao hospital pelo SAMU, mas se encontravam estáveis.

As vítimas foram retiradas pelos bombeiros militares e duas foram conduzidas ao hospital pelo SAMU, mas se encontravam estáveis.

Para o atendimento da ocorrência foram utilizados equipamentos de proteção individual adequados, tendo em vista o alto risco do produto, necessitando de máxima proteção respiratória e máxima proteção da pele e dos

olhos. Também foi feito um isolamento de 100m e retirada dos moradores deste entorno.

Ao término da ocorrência, os militares permaneceram no local até que houvesse segurança aos moradores da região. As vítimas e os bombeiros que entraram na zona quente passaram por limpeza e desinfecção.