Corpo de caçador desaparecido é resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Juruá

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do município de Cruzeiro do Sul se deslocou até a comunidade Badejo de Cima nessa quarta-feira, 15, localizada no Guajará, no Amazonas, divisa com o Acre, para realizar o resgate de um corpo. A vítima, Francisco Lima da Silva, de, 50 anos, era conhecido por ser caçador na região e estava sumido desde a última segunda-feira (14).

Francisco Lima foi encontrado sem vida. Os bombeiros transportaram o corpo até o Instituto Médico Legal da cidade acreana, localizada na região do Vale do Juruá.

Segundo a equipe que fez o resgate, o caso agora deve ser investigado pela polícia civil, uma vez que há hipótese de suicídio e ainda de acidente com arma de fogo