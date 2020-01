Um homem de identidade não revelada foi achado morto na tarde desta sexta-feira, 24, no bairro Bahia Velha, em Rio Branco.

De acordo com as primeiras informações repassadas ao Folha do Acre, o corpo estava em estado de decomposição é só foi encontrado porque crianças que estavam próximo ao local avistaram a vítima. O Instituto Médico Legal foi chamado para fazer a remoção da vítima do local. Mais informações a qualquer momento.