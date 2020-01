Corte Eleitoral da Bolívia convoca novas eleições para 3 de maio

O juiz Óscar Hassenteufel, do Tribunal Supremo Electoral (TSE) da Bolívia, informou nesta sexta-feira (3) que as eleições gerais estão convocadas para o primeiro domingo de maio (3/5/2020). As eleições vão definir quem será o novo presidente da BOlívia depois que Evo Morales renunciou em meio a um pleito marcado por denúncias de abusos e crimes eleitorais cometidos pelo grupo situacionista.

As eleições de novembro de 2019 foram anuladas e o país momentos de profunda tensão e polarização. Grupos se enfrentaram nas ruas e a polícia usou dos seus meios para tentar conter os protestos a favor e contra Evo Morales.

Um governo temporário assumiu e a Justiça Eleitoral boliviana conseguiu montar um novo calendário para a votação que definirá o futuro do País.