COVID-19 Impacta Na Intenção de Compras do Dia Das Mães.

O dia das mães está chegando, mas será que os consumidores pretendem ir às compras, nesse período de pandemia por causa da novo Corona vírus. Pesquisa feita em todas as capitais, aponta que sete em cada dez consumidores pretendem ir às compras.

As incertezas e inseguranças causadas pela pandemia da covid-19 deverão afetar o comércio nas comemorações do Dia das Mães deste ano. Levantamento feito em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) revela que 68% dos brasileiros pretendem presentear nesta data.

O número é o menor dos últimos três anos, 2017 (73%), 2018 (74%) e 2019 (78%), reflexo da crise econômica causada pela pandemia da COVID-19 e da queda da renda familiar. Os que não devem presentear na data apontam principalmente o fato da mãe já ser falecida (62%), mas também o fato de não terem dinheiro (16%) e estarem desempregados (9%), considerando apenas aqueles que vão deixar de presentear por estarem sem dinheiro, desempregados ou não poderem encontrar a mãe, 77% apontam a Covid-19 como principal motivadora.

Os motivos mais citados para a redução dos gastos referem-se ao orçamento apertado. A técnica em instrumentação cirúrgica, Elizete Gonçalves, vai presentear a mãe dela, mas com presente bem mais barato.

O proprietário do bazar chefe, disse que na semana que antecede o dia das mães, em anos anteriores, o faturamento aumentava em torno de 70%, esse ano a história é bem diferente.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento