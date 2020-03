Cratera de seis metros se abre em rua de Tarauacá após vazante de rio no município

A repentina cheia e vazante do rio Tarauacá mostra seus prejuízos. Na rua João de Paiva, importante acesso do município, o rompimento de um bueiro após a enchente do manancial acabou provocando uma enorme cratera e interditando parcialmente o acesso.

Homens do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal e Secretaria de Obras estão no local para decidir as providências imediatas com o objetivo de minimizar eventuais danos.

A priori, a área foi isolada e sinalizada com alertas para pedestres e motoristas.

A prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, recomendou que os reparos fossem feitos imediatamente para que o local volte a dar acesso aos moradores com segurança.

