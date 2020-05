Criança de 4 anos é diagnosticada com coronavírus em Cruzeiro do Sul

Na quarta-feira (6) o município de Cruzeiro do Sul registrou 9 casos de coronavírus e uma morte, em 24 horas. Nesta quinta (7) mais 7 foram registrados nas primeiras horas do dia, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

A informação foi dada pelo prefeito da cidade, Ilderlei Cordeiro, em uma coletiva de imprensa na saída do Hospital do Juruá, no início desta tarde. Entre os casos, está o de uma criança de quatro anos de idade.

“Dói muito ver esse aumento, que é preocupante. Ainda mais quando envolve idoso e criança. Como pai e prefeito, sinto isso de uma forma muito difícil”, declarou o gestor.

Ao final da coletiva, Ilderlei pediu que a população fique em casa para evitar mais contaminações.

“Não deixe que esse vírus bata à sua porta. Não convide a morte para sua casa. Saia de casa apenas quem pode e quando necessário. Se tens aplicativo de banco no celular, não vá para as agências e resolva de casa”, salientou.

Mais informações sobre a situação epidemiológica do município e de outras cidades do interior serão divulgadas no boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), no final da tarde.

ContilNet