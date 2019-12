Criança de 6 anos continua desaparecida após cair no Rio Acre, na capital acreana

Paulo Henrique, de 6 anos, segue desaparecido após cair no Rio Acre. O menino está sumido desde a última quarta-feira, dia 25 de dezembro. O acidente aconteceu em Rio Branco e desde então militares do Corpo de Bombeiros realizam mergulhos para tentar encontrar a criança. Os bombeiros afirmam que a cheia do rio e a presença de muitos balseiros têm dificultado a procura.

Segundo a família, Paulo estaria brincando com o irmão mais novo no quintal da família, localizado na Travessa Manoel Bandeira, bairro Volta Seca, às margens do manancial, quando caiu nas águas e não fora mais encontrado.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros no Acre, Major Cláudio Falcão, afirma que os militares estão empenhados nas buscas no fundo do rio para tentar achar o garoto, um trabalho que deve durar até este sábado, dia 28.

Numa entrevista ao G1 Acre, familiares do menino disseram que o pai de Paulo Henrique pulou no rio para tentar salvar o filho, mas não conseguiu.