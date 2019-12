Criança morre após ser atropelada por táxi na Estrada de Sena Madureira

Um acidente ocorrido na manhã desta segunda-feira (30) acabou tirando a vida de uma criança menor de idade em Sena Madureira.

O acidente ocorreu na região do Antimari, na BR-364, na estrada de Sena Madureira, interior do Acre. De acordo com relatos de testemunhas, o responsável pelo acidente foi um taxista que faz a linha entre as duas cidades. O motorista tentou desviar da garota, porém como estava perto não conseguiu.

O Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) encaminhou a garota em estado grave ao Pronto Socorro de Rio Branco, que após atendimento não resistiu e morreu.

O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis e em seguida, segue para Sena Madureira.