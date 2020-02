Crianças morrem em acidente na BR-364

Os irmãos Renan Santos Freitas, quatro anos, e Kaiki dos Santos Freitas, 12, morreram na tarde deste sábado (15) após grave acidente envolvendo dois carros na BR-364, altura do quilômetro 820, entrada do distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho (RO).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam em um carro modelo HB20 que teria colidido com um Jeeep Troller. O pai das crianças foi socorrido com graves ferimentos ao hospital João Paulo II. A criança de quatro anos estava na cadeirinha no momento do acidente. Segundo testemunhas, a colisão foi frontal e o motorista do Jeep estaria minutos antes bebendo em um bar da região.

Após o acidente, o condutor do carro Troller fugiu do local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada para registrar o acidente e solicitou a Perícia Técnica e rabecão.

Fonte: Rondôniaovivo