Criminosos executam rapaz com três tiros na cabeça na frente da mãe

As guerras entre facções não cessam e mais um homicídio com características de execução foi registrado na capital. O membro da facção Comando Vermelho (CV) Jair Figueiredo Castelo Júnior, de 23 anos, foi morto com quatro tiros dentro de sua residência na madrugada desta terça-feira (28), localizada na rua Celeste, no Conjunto Jacarandá, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, dois homens membros do Bonde dos 13 (B13) chegaram na frente da residência em uma motocicleta, arrebentaram o portão, invadiram a casa, perguntaram para mãe aonde a vítima estava, em seguida, foram até o quarto aonde Jair estava dormindo e em posse de uma arma de fogo executaram o membro da facção rival com três tiros na cabeça e outro no peito. Após a ação os criminosos fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada pela mãe, mas quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Júnior que já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos dos peritos criminais, em seguida a polícia fez várias rondas na região em busca de prender a dupla na motocicleta, mas ninguém foi encontrado.

O corpo de Jair foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os acusados.