Criminosos invadem loja, “fazem o limpa” e mantém funcionários reféns por três horas

Na de quinta-feira (12), dois homens armados invadiram uma loja de conserto de celular que fica em uma casa localizada no Conjunto Tucumã e rederam os funcionários.

Os bandidos retiraram diversos equipamentos de dento da loja, além de objetos pessoais dos funcionários, colocaram tudo dentro da caminhonete do proprietário e um dos criminosos fugiu com os produtos e o veículo.

O comparsa então permaneceu com os funcionários sequestrados que ficaram sob a mira de uma arma entre as duas da tarde até as cinco. A polícia foi acionada graças a um parente que chegou na casa e desconfiou que algo estava errado, saiu do local e teria ligado para a polícia.

O assaltante ao perceber a movimentação, teria pulado o muro da casa e saiu a pé pelo parque do Tucumã. Em uma ação rápida, os policiais conseguiram prendê-lo e com ele a polícia apreendeu uma escopeta calibre 12 municiada.

Após realizar a prisão do assaltante, os policiais então seguiram até a rua do coco, que fica no bairro Mocinha Magalhães e lá os polícias encontraram a caminhonete em uma casa. o veículo foi recuperado e levado, junto com o acusado e a arma para a Delegacia Central de Flagrante.

Segundo os policiais, o segundo assaltante conseguiu fugir levando os celulares das vítimas. Segundo as vítimas o prejuízo pode chegar a mais de 10 mil.