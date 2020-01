Cruzeirenses que foram ao Peru estão em observação no Hospital do Juruá

A epidemia de coronavírus tem se expandido. O avanço do surto já matou mais de cem pessoas e chegou a 17 países. Em Cruzeiro do Sul, quatro pessoas que estiveram, recentemente, no Peru estão internadas no Hospital do Juruá.

Segundo o médico Marlon Holanda, diretor clínico do Hospital do Juruá, os pacientes estão com sintomas de resfriado. Não há suspeita de coronavírus. No Peru, pessoas foram infectadas.

A notícia de que essas pessoas estariam internadas com coronavírus no Hospital do Juruá não é verdade.