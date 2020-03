Cruzeiro do Sul registra seis casos suspeitos de coronavírus; saúde acompanha

Nesta quarta-feira, 18, o município de Cruzeiro do Sul registrou seis pessoas suspeitas de coronavírus no município. A informação foi confirmada pela saúde municipal, através da gerente da atenção básica, Maria Fernanda Alves.

“Até o final da tarde de ontem estávamos com três casos sendo investigados. No final da tarde, tivemos três coletas, dobrando assim o número de suspeitos. Esses pacientes não estão graves, todos foram encaminhados para domicílio e estão em isolamento domiciliar. Todos estão orientados sob as medidas que devem tomar dentro de casa, e estão sendo acompanhados pela equipe de saúde do seu território”, destacou a gerente.

De acordo com as informações repassadas, alguns dos pacientes transitaram entre São Paulo, Brasília e Rio Branco e neste momento é aguardado o resultado das amostras. Alguns dos resultados devem chegar nesta quinta-feira, 19.