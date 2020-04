Depasa admite falta de produtos químicos para o fornecimento de água em Rio Branco

Em tempos de pandemia de coronavírus, onde uma das principais medidas orientada pelos profissionais de saúde é lavar as mãos várias vezes ao dia, o Depasa contribui de forma negativa com a interrupção do fornecimento de água em vários bairros de Rio Branco que não sabem o que é água desde o último domingo.

O pior de tudo é a falta de informação ou informações truncadas quando são fornecidas. A autarquia não emitiu sequer um comunicado explicando à população os motivos da interrupção do fornecimento de água nos últimos dias.

Na sexta-feira passada, dia 17, o ac24horas recebeu a informação de que os estoques de produtos químicos necessários para garantir a qualidade da água eram mínimos por falta de pagamento aos fornecedores. Por meio de uma nota, o Depasa negou e ainda chegou a dizer que os estoques eram suficientes e que não havia atraso nos pagamentos.

Na noite desta terça-feira, 21, a informação já mudou e foi confirmada pelo governo que houve sim falta de produto químico. Segundo a comunicação governamental, a situação foi resolvida no período da tarde e o abastecimento estava sendo restabelecido. Ocorre que pelas informações de moradores de diversos bairros da cidade, as torneiras continuam sem um pingo de água na manhã desta quarta-feira.

A falta de produtos químicos teria provocado algo inédito na história do Depasa que é paralisação de duas estações de tratamento de água na capital acreana.