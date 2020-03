Deputada Jéssica Sales garante R$ 18 milhões ao Hospital do Juruá para o combate ao Coronavirus

O reconhecimento do estado de calamidade pública no País em decorrência da epidemia de coronavírus permitiu que a deputada Jéssica Sales (MDB) autorizasse nesta quarta-feira 25, a liberação de sua cota nas emendas de bancada para o programa específico de combate ao novo coronavírus.

Com isso, foi garantido pela parlamentar ao Hospital do Juruá o valor de R$ 18 milhões, sendo R$ 12 milhões para a aquisição de equipamentos e o restante para custeio, pagamento de funcionários da instituição de saúde, e campanhas priorizando dessa forma o combate ao Covid-19.

“Essa iniciativa permitiu o redirecionamento de recurso para o enfrentamento desse problema de saúde que afeta todos os estados brasileiros e, no Acre não é diferente. Preocupada com o Juruá não pensei duas vezes em fazer parte dessa corrente em defesa da saúde dos habitantes de nossa região. Contem sempre comigo.” – disse a deputada.

A deputada Jéssica Sales disse ainda que o Hospital do Juruá é uma referência na região e que a destinação desse recurso irá se somar ás ações que estão sendo desenvolvidas nos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Rodrigues Alves, Jordão, Tarauacá, Feijó, Manoel Urbano e municípios do Amazonas, no combate à pandemia.

Assessoria.