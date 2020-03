Deputado Zen critica Bolsonaro e elogia ações de Gladson contra coronavírus

Em confinamento após contrair Coronavírus, o deputado Daniel Zen criticou duramente o discurso proferido na noite desta terça-feira (24) pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. “Na fala de Jair Bolsonaro para a Nação, ele reiterou todas as bobagens ditas até agora”, disse Daniel Zen.

O presidente da República fez um pronunciamento oficial em que condenou o isolamento social imposto à sociedade brasileira por conta do Coronavírus, discurso que, segundo Zen, atende mais ao mercado. “Ele defendeu a volta às aulas e o confinamento só de pessoas acima de 60 anos. Ou seja, comprou o discurso do mercado, que coloca a economia acima da pandemia”, disse o deputado acreano.

Na contramão, recentemente Zen elogiou o trabalho desenvolvido pelo governador, que é aliado de Bolsonaro, na contenção do vírus no Estado do Acre. “Encaminhei mensagem ao governador Gladson Cameli para prestar solidariedade, parabenizá-lo pelo acerto das medidas adotadas até o momento. O momento é de união pelo bem do povo do Acre”, disse o deputado do PT.