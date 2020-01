Desconfiado com folha de pagamento, Gladson fala em auditoria nos salários de servidores

O governador Gladson Cameli disse na manhã desta segunda-feira (13) que até o final de março terá em mãos uma auditoria para tentar acabar com o que ele chama de “desequilíbrios” salariais.

“Quero fazer um planejamento, vou chamar todas as categorias do Estado. Quero ser justo”, disse ele em entrevista ao quadro fale com o Governador, da Rádio Aldeia FM.

“Quer ter na mão uma realidade para que possa valorizar o servidor público. Tem gente trabalhando e pagando por quem não está”, completou.