Detento foragido que cortou tornozeleira eletrônica é recapturado em Brasileia

João Nascimento Pereira morava no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco, quando cortou a tornozeleira eletrônica que o colocava em situação de preso monitorado, em 07 de setembro de 2019. Desde então, policiais penais estavam à procura do foragido.

Até que policiais Penais da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos de Brasileia conseguiram recaptura-lo na tarde deste sábado, 25. Segundo a equipe de plantão, a unidade recebeu a informação de que João Pereira atuava como monitor de uma clínica de recuperação no município em que foi recapturado.

Os policiais se dirigiram até o local indicado pelos denunciantes e encontraram o foragido, momento em que realizaram a prisão. Devido a evasão, a Vara de Execuções Penais de Rio Branco expediu mandado de prisão em 04 de outubro de 2019, que foi cumprido neste sábado.

De acordo com o documento, o reeducando teve a regressão cautelar para o regime fechado e deverá ser conduzido ao Complexo Penitenciário de Rio Branco. Uma audiência de justificação será agendada, com urgência, efetivando as necessárias requisições e intimações.

