Detento monitorado por tornozeleira é baleado enquanto caminhava no Jacarandá

As guerras entre facções continuam e mais uma tentativa de homicídio foi registrada na Capital. O detento monitorado por tornozeleira eletrônica Rogério da Silva Feitosa, de 31 anos, foi ferido com um tiro em via pública na manhã desta sexta-feira (24). O crime aconteceu na rua Frei Correa Lima, no Residencial Jacarandá no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Rogério estava caminhando na rua quando dois homens não identificado, membros de uma facção, se aproximaram em uma motocicleta de cor preta e o garupa em posse de arma de fogo efetuou vários tiros, um dos projeteis atingiu o detento monitorado nas costas que transfixou o corpo. Após a ação os criminosos fugiram do local.

Populares encaminharam a vítima num veículo até ao posto correntão e a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou os primeiros atendimentos e conduziu Rogério ao Pronto-Socorro em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram informações em seguida fizeram várias rondas na região, mas a dupla não foi presa. O caso segue sob investigação dos Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).