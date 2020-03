Devido ao coronavírus, Sefaz suspende atendimento presencial por 15 dias

A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre, emitiu um comunicado na noite desta terça-feira,17, afirmando que a partir desta quarta-feira, 18, o atendimento presencial ao público será suspenso pelos próximos 15 dias.

A decisão vem em atenção à necessidade de prevenção e combate ao avanço do novo coronavírus (covid-19). “Esclarecemos que tais medidas encontram-se amparadas pelo Decreto Governamental Nº. 5.465, publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 17 de março, bem como pela Portaria nº 356/2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a regulamentação da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020”, afirmou em Nota.

Por fim, a Secretaria afirmou que eventuais solicitações ou serviços poderão ser requisitados via telefone, através dos seguintes números: (68) 3215-2011 e (68) 3215-2217.