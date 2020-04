DHPP começa a ouvir nesta segunda-feira familiares de adolescente morta no Cabreúva

Reportagem/ Ecimairo Carvalho

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), vai começar a ouvir nesta segunda-feira os familiares da adolescente de 15 anos, que foi executada por criminosos na região do Cabreúva. O corpo do menor foi encontrado no início da tarde do último sábado numa área de mata.

O foco dos depoimentos de familiares tem por objetivo levantar todas as informações sobre a vítima. O corpo da menor T.P. M. de 15 anos. foi encontrado no início da tarde do último sábado. A área de mata do conjunto Aroeira, região do Calafate.

A adolescente, estava amordaçada, tinha várias perfurações de arma branca pelo corpo. Um deles era no pescoço que quase a degolou. A vítima só foi identificada no período da noite de sábado no Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.

A suspeita da polícia civil, é que a menina, que morava no bairro Cidade do Povo, foi atraída para uma emboscada. Ao chegar no conjunto Aroeira a menor teria sido rendida e levada para área de mata. Ela não teve chance de defesa, passou por uma sessão de tortura e depois foi assassinada. A suspeita é de que o caso, possa estar relacionado a guerra entre facções.