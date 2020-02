Donos da Maison Borges dizem em nota que eventos no local estão mantidos

Os proprietários da casa de shows e eventos Maison Borges, André e Athos Borges, tranquilizaram os clientes que têm datas no espaço nos próximos dias. Por meio de nota de esclarecimento, eles afirmaram que o princípio de incêndio ocorrido no local na manhã desta segunda-feira (17) não vai prejudicar as agendas.

Formaturas, casamentos e festas de Carnaval são alguns dos eventos a serem realizados em breve no espaço. A publicação diz que serão feitos os reparos necessários para que todas essas agendas aconteçam “no padrão Maison Borges de sempre”.

O incêndio começou por volta de 7h30 na área do palco, que concentra diversos equipamentos elétricos. O fogo se alastrou ao atingir as cortinas, mas logo foi contido pelo Corpo de Bombeiros.

Confira a seguir a íntegra da nota: