Em cidade do interior do Acre, uma lata de conserva custa quase oito reais

Em Tarauacá, as reclamações dos consumidores que precisam ir até os supermercados têm sido constantes durante o período de quarentena à semelhança do que acontece em Rio Branco e outras cidades do Acre

A reportagem do Notícias da Hora na cidade foi até um supermercado local conferir as denúncias apresentadas pelos consumidores e comprovou: uma lata de conserva bovina está saindo ao preço de R$7,85.

O absurdo não fica só na conserva. O arroz brilhante que há uma semana custava R$16,95, agora sai da prateleira ao preço de R$ 20,95, ou seja, um aumento de quase 30%.

O preço da carne também teve uma alta de ao menos 17% e passou a custar em média o quilo R$ 3 a mais para o consumidor tarauacaense.

Semana passada, o presidente da Associação Acreana dos Supermercados, Andem Araújo, disse que vários fatores explicam o aumento nos preços, entre eles a variação do dólar e a desvalorização do real ante a moeda americana, além do período da entressafra.

Por Gilson Amorim.