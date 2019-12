Em Feijó, homem de 43 anos fica em estado grave ao ser atacado por abelhas italiana

Um homem de 43 anos teve de ser socorrido com urgência pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta quinta-feira, 19, após ser gravemente atacado por um enxame de abelhas italianas. O caso aconteceu na cidade de Feijó, distante 362 quilômetros da capital acreana. A vítima sofreu uma parada respiratória, mas foi reanimada pelos socorristas.

Enoque Rodrigues de Araújo encontrado pelos militares deitado numa calçada da Avenida Marechal Deodoro, no centro comercial do município. Populares que passavam pelo local acionaram a guarnição.

veja o vídeo:

Segundo os militares, o homem estava em estado grave após o ataque. Ele foi socorrido e conduzido ao Hospital Geral de Feijó. De acordo com os Bombeiros, Enoque teve uma parada respiratória e rapidamente foi reanimada pelos militares. “Enoque foi entregue a equipe médica com vida. A polícia Militar fez o isolamento do local”, informou o porta-voz do Corpo de Bombeiros.