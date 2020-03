Em nova atualização da Sesacre, Acre registra dois novos casos de coronavírus e número sobe para 25

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), informa que houve aumento de dois novos casos de contaminação por coronavírus no estado.

Assim, sobe de 23 para 25 o número oficial de pessoas infectadas por Covid-19 no Acre, desde o último dia 17 deste mês, quando foram divulgados os três primeiros casos da doença, com base nos exames a cargo do Laboratório de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco.

Os dois novos casos confirmados são de uma aposentada de 77 anos e de um assessor parlamentar de 33 anos.



A forma como a mulher de 77 anos contraiu a Covid-19 está em investigação, no que os especialistas chamam de análise de vínculo epidemiológico. Já o homem de 33 anos contraiu a doença durante uma reunião com pessoas que estavam positivas para coronavírus.

No Acre, até a tarde desta sexta-feira, o Centro de Infectologia Charles Mérieux havia recebido 363 amostras de casos suspeitos, das quais 243 foram descartadas ao darem negativo para a Covid-19. Outros 95 casos seguem aguardando resultado de exame.

Rio Branco, AC, 27 de março de 2020.

Departamento de Vigilância em Saúde da Sesacre