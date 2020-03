Em Xapuri, caminhão-boiadeiro cai no Rio Acre ao embarcar em balsa

Veículo caiu no rio depois que o cabo que segura a balsa durante o embarque dos veículos se partiu. Com o rompimento, a embarcação desceu e o caminhão não conseguiu subir, caindo nas águas e ficando quase que completamente submerso.

O motorista e proprietário do veículo, o transportador de gado Gilberto Antônio Souza da Silva, conseguiu se atirar na água antes que o caminhão afundasse. Ele não sofreu ferimentos, segundo as informações apuradas pelo ac24horas.

Esse tipo de acidente não é incomum na travessia do rio Acre em Xapuri. Em fevereiro do ano passado, um caminhão que prestava serviços ao Departamento de Estradas e Rodagens do Acre – Deracre – também caiu da balsa sem deixar feridos.

Em 2011, também ocorreu um caso parecido, quando uma corda arrebentou derrubando na água um caminhão-caçamba da empresa Cepel Engenharia, que fazia o transporte de material para as obras de asfaltamento de ruas no bairro Sibéria.