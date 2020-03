Empresa aérea cancela voo e deixa moradores do Acre presos em Brasília

Cerca de 18 pessoas do Acre ficaram presos em Brasília após fazerem uma conexão no Aeroporto JK. Abraão Silva de Oliveira é um dos passageiros que está nesta situação. Em vídeo gravado, Abraão e os demais passageiros tentam chamar a atenção das autoridades para este problema. “Estou aqui com a minha família desde o dia 26 e nossa passagem foi cancelada diversas vezes. Então, quero que a LATAM cumpra com a sua obrigação e o nosso direito constitucional de ir e vir” – disse Abraão.

Segundo ele, o grupo que estava no voo LA3584 está na capital federal desde o dia 26, quando passaram pela cidade por causa de uma conexão. Eles iriam sair no dia seguinte, mas receberam um e-mail cancelando a viagem.

A companhia aérea chegou a alocar os passageiros em hotéis de Brasília, mas eles estão bastante preocupados já que muitos têm compromissos de trabalho e familiares que dependem deles. “As empresas apenas informaram que os voos tinham sido cancelados e não passam mais informações” – disse Abraão. Segundo informação de um internauta, o grupo de passageiros já conseguiu um voo para retornar ao Acre.